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Due incendi sono attualmente sotto il controllo del Corpo Forestale in due diverse aree della Sardegna, con l'impiego di elicotteri leggeri per supportare le operazioni di spegnimento.
Il primo intervento è in corso nelle campagne di Senorbì, in località S'utturu brebei. Sul posto è operativo un elicottero leggero decollato dalla base di Villasalto, coordina le operazioni dei mezzi aerei il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Senorbì.
Un secondo incendio interessa invece l'agro di Bortigali, nella località Nuraghe Tuide. Anche in questo caso il Corpo Forestale è impegnato nelle operazioni con il supporto di un elicottero leggero, arrivato dalla base operativa di Anela. A dirigere gli interventi è il D.O.S. della Stazione forestale di Macomer.