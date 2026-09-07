Incidente nel pomeriggio sulla SS 131, dove un Nissan Qashqai è uscito dalla carreggiata finendo nella sottostante SP 45. L'allarme è scattato intorno alle 17, quando la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola è intervenuta al chilometro 91+800, in direzione Olbia.

Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha urtato il guardrail, sfondandolo, ed è precipitato sulla strada provinciale sottostante.

I Vigili del Fuoco hanno operato per la messa in sicurezza dell'area e del mezzo, affidando successivamente il conducente alle cure del personale del 118 arrivato sul posto con l'eliambulanza. Il ferito è stato quindi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Nuoro.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas. Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo.