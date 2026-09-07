Due turisti olandesi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo la strada provinciale 22, nel tratto che collega Mamoiada a Sarule. I due viaggiavano in sella alle loro moto quando, per cause non specificate, hanno perso il controllo dei mezzi, finendo in una scarpata.

Nell'incidente sono state coinvolte complessivamente quattro moto: due di queste sono finite nel burrone a seguito della caduta. Per i due turisti si è reso necessario il trasporto in ospedale a causa delle ferite riportate.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. Uno dei feriti è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Nuoro a bordo dell'elicottero Areus, mentre l'altro è stato accompagnato in ambulanza.