Ha tentato di rapinare una donna alla fermata dell'autobus, ma la reazione della vittima e l'intervento di un passante lo hanno costretto alla fuga. È stato poi rintracciato e arrestato dai carabinieri il 70enne protagonista dell'episodio avvenuto questa mattina ad Assemini.

Il fatto si è verificato intorno alle 8 in corso Europa. La donna, 53 anni, si trovava alla fermata del bus quando è stata avvicinata dall'uomo, che aveva il volto coperto ed era armato di coltello. Il 70enne avrebbe puntato l'arma contro la 53enne nel tentativo di strapparle la borsa dal braccio.

La donna ha opposto resistenza e ha iniziato a urlare. Le sue grida hanno attirato l'attenzione di un passante, intervenuto in suo aiuto. A quel punto l'uomo è scappato, ma il passante lo ha inseguito.

Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari, che hanno avviato le ricerche riuscendo a rintracciare il 70enne. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di tentata rapina.