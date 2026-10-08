Non si fermano gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Nella giornata di ieri sono arrivate complessivamente 87 persone, con diversi approdi concentrati soprattutto tra Porto Pino e Chia.

I primi sbarchi sono stati registrati in mattinata sulla spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi. Nel giro di pochi minuti sono arrivati tre barchini, dai quali sono sbarcate 39 persone, tra cui una donna.

Un’altra imbarcazione, con 12 persone a bordo, è stata intercettata dalla Guardia di Finanza al largo delle coste della Sardegna. Il barchino è stato quindi scortato fino al porto di Sant’Antioco.

Poche ore dopo, nuovo approdo a Porto Pino: in questo caso sono arrivate 11 persone, tra cui cinque donne e due minori.

L’ultimo sbarco della giornata è avvenuto invece sulla spiaggia di Chia, nel territorio di Domus de Maria, dove sono approdate 15 persone. Al termine delle operazioni, tutti i migranti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir.