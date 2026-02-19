Non è finita l’emergenza per il Cagliari in vista della gara di sabato notte con la Lazio: ancora fuori Belotti, Felici, Borrelli, Deiola, Gaetano. Recupera invece Folorunsho, da questo pomeriggio in gruppo e quindi pronto per la lista dei convocati contro la sua ex squadra. L'ex Verona però difficilmente sarà schierato nell'undici iniziale: Folorunsho era fermo da due mesi (infortunio il 21 dicembre nella gara casalinga con il Pisa) e deve ancora recuperare il ritmo partita.

Rispetto alla gara con il Lecce, Pisacane apporterà qualche modifica alla formazione: pronti per il rilancio dal primo minuto Mazzitelli e Kilicsoy. Qualche dubbio in difesa: potrebbe trovare nuovamente spazio il giovane uruguaiano Rodriguez. Panchina cortissima per poter cambiare la partita in corso: Pisacane potrebbe convocare anche Cogoni, Liteta, Mendy e Trepy, tutti under 20. Proprio Trepy, autore di un gol nella gara di esordio con la Cremonese, utilizzato anche nel finale della gara di lunedì scorso con il Lecce, ha firmato un contratto che lo lega al Cagliari sino al 2030.

Intanto - in occasione della quinta tappa della Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out, torneo nazionale giovanile di calcio a 7 dedicato agli oratori delle 17 città della Serie A - l'infortunato Alessandro Deiola ha incontrato i giovani calciatori, tra i 12 e i 14 anni, e le calciatrici della squadra femminile U15 rossoblù. "Può capitare di essere attaccati - ha detto parlando della propria esperienza - è importante allora affrontare subito i problemi, parlarne. Personalmente ho vissuto tanto il peso delle critiche, anche sui social, ho finito partite in lacrime. Ho cercato, però, sempre dentro di me l'energia positiva, la voglia di lottare ed emergere, andando così oltre le parole pesanti di qualcuno. Ho iniziato a lavorare ancora più forte. Piano piano le cose sono cambiate e stanno cambiando. Questo per dirvi che bisogna sempre porsi un obiettivo, anche ambizioso, e quando se ne raggiunge uno bisogna porsene un altro ancora".