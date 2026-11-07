Un gol di Adopo al 38' permette al Cagliari di battere il Frosinone e di fermare l'emorragie di 4 sconfitte consecutive, tornando alla vittoria che mancava dallo scorso 19 settembre a Udine. Il Frosinone non si è risparmiato e ha tenuto a dura prova la difesa rossoblù, che però ha resistito fino alla fine, battendo così una squadra che pure oggi ha confermato quanto di buono visto finora.

É stata una partita molto combattuta, con le squadre che se le sono date di santa ragione a livello di duelli, di lotta e di occasioni, col pareggio che forse sarebbe stato più giusto. Il vantaggio del Cagliari alla fine del primo tempo era arrivato con Adopo (splendido tiro all'incrocio dei pali), dopo che però i ragazzi di Alvini non avevano demeritato, pur non impegnando severamente Caprile.

É nel secondo tempo che il portiere rossoblù è dovuto intervenire più volte ed in maniera determinante, soprattuto nell'ultima parte di match, col Frosinone tutto ribaltato in avanti. È stata anche la vittoria dei giovani, l'esordio di Grandu, 2006, prodotto del settore giovanile, del ritorno da titolare di Trepy, uscito poi per infortunio dopo mezz'ora con al suo posto un altro giovane della Primavera, quel Sugamele già visto in altre occasioni. Senza dimenticare il 2006 Romano, ormai un veterano, il 2007 Mendy e i due 2005 Rodriguez e Kofler, oggi impeccabili in difesa.

Tre punti che riequilibrano l'ultimo scorcio di campionato e che portano i rossoblù alla sosta con un bottino niente male di 16 punti in classifica.