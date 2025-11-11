Andrea Belotti tornerà a Cagliari per proseguire il suo percorso di recupero dopo l’operazione al crociato. Dopo la prima fase di riabilitazione a Bologna, l’attaccante lavorerà ora in Sardegna sotto la supervisione diretta dello staff medico-sanitario del club rossoblù. Il ritorno in campo, però, resta legato ai tempi fisiologici dell’infortunio: la speranza è di rivederlo tra i protagonisti la prossima primavera.

I tifosi possono comunque rassicurarsi grazie alle immagini condivise sui social dal club: Belotti, sorridente, si allena sulla cyclette o a terra con esercizi di riabilitazione, mostrando il pollice alzato. Non sono mancati messaggi di incoraggiamento: "Andrea ci manchi, ti aspettiamo". Il suo stop si è fatto sentire anche sul campo: da quando si è fermato, il Cagliari non ha più conquistato una vittoria. L’ultimo successo, a metà settembre, era arrivato proprio grazie a una doppietta del “Gallo”, ex Torino e Nazionale.

L’infortunio è avvenuto il 27 settembre, durante la sfida contro l’Inter, quando Belotti ha subito la lesione al crociato tentando di contrastare il portiere Martinez. Dopo l’uscita dal campo, l’intervento chirurgico e le prime cure a Bologna sono stati inevitabili. Ora inizia la nuova fase del recupero a Cagliari, con l’obiettivo di tornare protagonista quanto prima.