Si completa il quadro dirigenziale della Questura di Oristano con l’arrivo del nuovo vicario del Questore. Da oggi il Primo Dirigente della Polizia di Stato Roberto Cilona ha assunto ufficialmente l’incarico, prendendo il posto di Giacinto Ettore Mattera, trasferito alla Questura di Nuoro.

Cilona approda a Oristano dopo un lungo percorso professionale maturato in ambiti particolarmente delicati della sicurezza pubblica, dall’antiterrorismo al contrasto alla criminalità organizzata, fino alla gestione delle emergenze legate ai flussi migratori.

Negli ultimi anni ha operato alla Questura di Cagliari, dove ha diretto sia la Divisione Polizia Anticrimine sia la Divisione P.A.S.I., occupandosi di misure di prevenzione, controlli amministrativi e gestione delle pratiche legate all’immigrazione.

Nel 2023 è stato inoltre impegnato a Lampedusa nel coordinamento dei servizi operativi durante l’emergenza migratoria che aveva interessato l’isola, caratterizzata da arrivi record e da una situazione di forte pressione sul sistema di accoglienza.

Prima dell’esperienza in Sardegna aveva guidato per quasi dieci anni la Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento, seguendo importanti indagini contro i clan mafiosi e i cosiddetti comitati d’affari, tra cui le operazioni “Kerkent” e “Waterloo”. In precedenza aveva ricoperto anche il ruolo di capo della DIGOS alla Questura di Parma.

Promosso Primo Dirigente nel luglio 2025, il nuovo vicario è stato accolto dal Questore Giovanni Marziano insieme ai dirigenti e funzionari della Polizia di Stato di Oristano.