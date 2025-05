Dopo i rumors e le smentite delle scorse settimane, oggi è arrivata l’ufficialità: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Brasile.

L'annuncio è arrivato con un tweet della federcalcio brasiliana: “La nazionale più forte della storia del calcio - si legge - sarà ora guidata dall'allenatore più vincente del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di imprese storiche, è stato annunciato questo lunedì dal presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, come nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Guiderà il Brasile fino al Mondiale del 2026 e allenerà la squadra nelle prossime due partite di qualificazione contro Ecuador e Paraguay, il mese prossimo”.

“Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una mossa strategica. È una dichiarazione al mondo – ha aggiunto il n.1 della Cbf, Rodrigues – che siamo determinati a riconquistare il primo posto sul podio. È il più grande allenatore della storia e ora guida la nazionale più forte del pianeta. Insieme, scriveremo nuovi gloriosi capitoli per il calcio brasiliano”.

Ancelotti inizierà l’avventura con la Seleçao sarà sulla panchina verdeoro già per le partite di qualificazione mondiale in programma a giugno, il 6 contro l'Ecuador e l'11 in casa col Paraguay. Prende il posto di Dorival Júnior, licenziato a marzo dopo 14 mesi di incarico.