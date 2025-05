Due persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente avvenuto, questo pomeriggio, sulla Strada Provinciale 73. Intorno alle 18, un’auto e un camioncino si sono scontrati frontalmente su un rettilineo nei pressi del bivio di “Cugnana Verde”.

I due feriti sono stati trasportati dal 118 all’ospedale di Olbia per accertamenti. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia, che hanno collaborato con il personale del 118 e messo in sicurezza l’area. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri. Il traffico veicolare ha subito rallentamenti per diverso tempo.