Confermato anche per la stagione estiva 2025 il numero chiuso per gli accessi alla spiaggia de La Pelosa, a Stintino. Così come avvenuto negli anni precedenti, per accedere a una delle spiagge più belle della Sardegna sarà necessario prenotarsi sull’apposito sito o app.

Come annunciato dal Comune, l’apertura delle prenotazioni è prevista per martedì 13 maggio per il periodo dal 15 maggio al 15 ottobre. L’amministrazione stintinese ha deciso di anticipare di 15 giorni gli accessi contingentati. Lo scorso anno, infatti, il numero chiuso era scattato dal 1 giugno al 31 ottobre.

I posti a disposizione sono sempre gli stessi: 1.500 ogni giorno dalle 8 alle 18, con 750 posti acquistabili con largo anticipo per tutta la stagione e ulteriori 750 biglietti resi disponibili nelle 48 ore precedenti la data di accesso.