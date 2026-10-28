Un possibile attentato sventato, sei fucili con matricola abrasa, esplosivi e ingenti quantitativi di stupefacenti sequestrati. È il bilancio dell'operazione della Polizia di Stato tra Nuoro e Orgosolo, che ha portato all'arresto di un pregiudicato e alla denuncia di altre sette persone.

L'attività investigativa, coordinata dalla Procura di Nuoro e condotta dalla Squadra mobile, ha permesso di individuare un gruppo ritenuto dedito al traffico di armi e cocaina. Durante le perquisizioni nelle abitazioni degli otto indagati sono stati recuperati sei fucili da caccia, tre dei quali semiautomatici, tutti con matricola abrasa, oltre a dieci candelotti di dinamite ad alto potenziale, otto detonatori, un chilo di cocaina, 12 chili di marijuana e 5mila euro in contanti.

Secondo gli inquirenti, l'esplosivo, risultato instabile e soggetto a trasudazione, sarebbe stato pronto per essere utilizzato in un attentato. Per ragioni di sicurezza, il materiale è stato fatto brillare in un luogo protetto.

Sono ora in corso accertamenti tecnici sulle armi sequestrate per verificare un eventuale utilizzo in altri episodi criminosi.