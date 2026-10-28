La collaborazione scientifica tra Toscana e Sardegna si rafforza in vista della candidatura italiana a ospitare l'Einstein Telescope, il futuro osservatorio europeo per le onde gravitazionali. L'intesa è stata ribadita a Cascina, in provincia di Pisa, dai presidenti delle due Regioni, Eugenio Giani e Alessandra Todde, durante un incontro all'Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego), che ospita l'interferometro Virgo.

Proprio l'esperienza maturata in Toscana con Virgo, tra i protagonisti della scoperta delle onde gravitazionali, rappresenta un punto di forza per il progetto italiano. Per il direttore di Ego, Massimo Carpinelli, "Un'infrastruttura scientifica con questo prestigio internazionale costituisce un patrimonio per il territorio che lo ospita, e quindi la Regione Toscana, ma, allo stesso tempo, per tutto il sistema della ricerca italiano ed europeo".

Il presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, Antonio Zoccoli, ha sottolineato il valore del coordinamento territoriale, che "può senz'altro giocare un ruolo decisivo per la solidità della candidatura italiana e dell'intero progetto".

Giani ha confermato il sostegno toscano "con convinzione", evidenziando come la candidatura sarda possa rafforzare anche il ruolo di Virgo e della ricerca in Toscana. Todde punta sulla condivisione di competenze e scambi scientifici e tecnologici per consolidare il progetto e creare opportunità per entrambe le Regioni. Coinvolta anche l'Umbria, con il laboratorio Caos, indicato tra le realtà protagoniste dell'iniziativa europea.