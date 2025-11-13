Il tema principale della riunione tecnica tenutasi nel pomeriggio di oggi al Viminale, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stato il coordinamento delle strategie per affrontare la violenza di genere e l'immigrazione irregolare.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presieduto l'incontro, cui hanno partecipato il capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, e il comandante generale dei Carabinieri Salvatore Luongo.

È stato richiesto, spiega il Dipartimento, "di attualizzare l'analisi georeferenziata dei reati nelle aree urbane ed extraurbane al fine di coordinare e indirizzare le attività di prevenzione e controllo del territorio".

Un focus è stato, infine, dedicato al tema della sicurezza per le olimpiadi di Milano-Cortina.

Alla riunione hanno partecipato tutti i questori e i comandanti provinciali dei Carabinieri, collegati in videoconferenza.