Sono tre gli agenti di polizia penitenziaria feriti durante i disordini nel carcere di Como, tra cui un poliziotto 24enne portato d'urgenza all'ospedale. Altri due agenti, invece, sarebbero meno gravi

Secondo quanto riportato da Tg Com 24, le tensioni nel carcere di Como sono avvenute dopo che "è stato sventato un tentativo d'evasione" e "un agente sarebbe stato costretto a riparare in uno sgabuzzino, assediato da alcuni detenuti", parole, riportate dal quotidiano, di Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.

Secondo Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, sempre come riporta Tg Com 24, le tensioni andrebbero avanti da oltre una settimana, situazione che "corrisponde a quella di numerosi istituti penitenziari, in cui i detenuti hanno preso in mano l'andamento del carcere. In tal modo non sono garantite né la sicurezza né l'incolumità del personale, né tantomeno l'interesse della collettività esterna al carcere, dove i detenuti, per nulla recuperati, rientrano".