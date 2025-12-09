«L’accordo sulla vertenza entrate tra Regione e Governo è una bellissima notizia per la Sardegna», commenta così il senatore sardo del Pd Marco Meloni. «Si tratta di un risultato di grande valore, frutto del lavoro tenace e competente di Alessandra Todde e Giuseppe Meloni. Oggi si chiude una lunga vertenza e si apre una fase nuova per il futuro dell’isola».

L’intesa, siglata dopo anni di contenzioso, consentirà alla Regione di ricevere complessivamente 1 miliardo e 390 milioni di euro nei prossimi quattro anni, con una distribuzione mirata delle risorse: 850 milioni a titolo di compensazioni per misure agevolative fino al 2024, di cui 400 milioni nel 2025, 100 milioni annui dal 2026 al 2028 e 150 milioni nel 2029; a questi si aggiungono 170 milioni annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a titolo definitivo.

«Da questa vicenda – prosegue Meloni – possiamo ripartire per definire con chiarezza le priorità degli ultimi tre anni di legislatura e assicurare finalmente certezza alle entrate spettanti alla Sardegna, in modo automatico e stabile. Tra queste rientrano le risorse per l’attuazione delle norme costituzionali sulla perequazione infrastrutturale e sull’insularità, comprese le ulteriori risorse aggiuntive di 100 milioni annui per il 2026 e 2027 a copertura degli extracosti correnti».

Il senatore sottolinea infine come l’accordo non solo chiuda una vertenza decennale, ma apra la strada a strumenti e certezze finanziarie che permetteranno alla Regione di programmare e consolidare lo sviluppo dell’isola.