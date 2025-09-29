Urne chiuse alle ore 20 anche a Sassari. Nel seggio allestito presso la Sala Sciuti del Palazzo della Provincia di piazza Italia si sono tenute le votazioni per le elezioni di secondo livello della Città Metropolitana, che sarà guidata per legge dal sindaco della città capoluogo, Giuseppe Mascia.

AFFLUENZA AL 77,35%

Proprio il primo cittadino sassarese è stato l'ultimo a votare. L'affluenza è stata del 77,35% con 649 aventi diritto su 839 che hanno espresso la propria preferenza per i consiglieri. Domani, 30 settembre, alle ore 9, inizierà lo spoglio delle schede che definirà la geografia del nuovo Consiglio metropolitano composto da 14 membri.

DUE LISTE IN CORSA

A confrontarsi le liste Comunità e Territorio (sostenuta da Fratelli d'Italia, Sardegna al Centro 2020, Unione di Centro, Noi per Sassari e dissidenti di Forza Italia) e Sassari Metropolitana (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Forza Italia, Uniti per Todde, Partito Sardo d'Azione, Orizzonte Comune e Riformatori Sardi). Entrambe sono composte da sindaci e consiglieri comunali del territorio.

Dovranno rappresentare e portare avanti le istanze di oltre 316mila cittadini che risiedono in 66 Comuni con un'estensione territoriale che va dall'Anglona al Goceano, dal Monteacuto alla Nurra.