Novità in arrivo a partire dal prossimo anno scolastico per gli istituti comprensivi di dieci comuni della Sardegna: Capoterra, Sestu, Guspini, Gonnostramatza, Cagliari, Pula, Siniscola, Dorgali, Villacidro e Oristano. A tracciare il quadro degli interventi è stata l'assessora regionale alla Pubblica istruzione, Ilaria Portas, intervenuta oggi nella commissione competente in Consiglio regionale.

Sull'offerta formativa l'assessora ha precisato che "sono state accolte tutte le proposte dei territori e vedremo se gli indirizzi scelti saranno confermate in termini di gradimento dalle iscrizioni". Davanti al parlamentino guidato dal neopresidente Diego Loi, l'esponente della Giunta Todde ha ricordato il quadro delle competenze regionali e statali in materia di istruzione spiegando che la delibera riguarda "il prossimo anno scolastico" mentre "per i prossimi tre anni è confermato che avremo 223 dirigenti scolastici".

Per il presidente Loi "è necessaria una grande attenzione dei commissari sui provvedimenti cardine relativi all'istruzione, che necessitano di una revisione normativa importante". La commissione si è riservata di audire anche il direttore scolastico regionale Francesco Feliziani nei prossimi giorni in rappresentanza del ministero per poi discutere del provvedimento e votare il parere, con le eventuali osservazioni.

Ascoltata anche la Garante per i diritti dell'Infanzia, Anna Cau: ha toccato il tema dei diritti negati dei minori non accompagnati nella fase della prima accoglienza e il tema della formazione dei tutor. La Garante ha mosso rilievi sulla sussistenza effettivi dei requisiti di legge in alcune strutture di accoglienza. Un altro aspetto toccato è stato quello dell'influenza del digitale nella crescita dei minori e quello della salute mentale dei minori, soprattutto con riferimento al disagio adolescenziale e ai rapporti tra il servizio clinico e la sanità territoriale.