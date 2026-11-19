Il gruppo rossoblù torna quasi al completo e per Fabio Pisacane inizia ufficialmente la marcia di avvicinamento alla trasferta di sabato pomeriggio sul campo del Como.

Quasi tutti i nazionali sono tornati a casa e all'appello mancano ancora Liteta e Rodríguez, mentre si è allenato regolarmente con i compagni Sugawara, di nuovo alla base dopo le gare con il Giappone.

C'è un posto nell'undici iniziale già prenotato per Mendy, reduce dal doppio impegno con la maglia del Senegal contro il Sudan e a disposizione del mister ci sono anche Obert e Fadera, fuori per squalifica e infortunio nell'ultima sfida in casa con il Frosinone. Da valutare le condizioni di Mina, anche oggi parzialmente con il gruppo e di Winks, ancora indietro e fermo al personalizzato. Qualche speranza per il colombiano, quasi nessuna invece per l'inglese.

Tra i convocati anche il Primavera Sugamele: l'ex Roma proprio oggi ha prolungato il rapporto con il club sino al 30 giugno 2032. L'attaccante di Anagni ha esordito in A a settembre, nella vittoria per 1-0 contro il Lecce all'Unipol Domus. Il 7 novembre, sempre in casa, la seconda presenza nella massima serie, ancora con un successo per 1-0 sul Frosinone.