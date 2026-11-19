Sabato 21 novembre, pochi minuti prima della palla a due (ore 19) della gara interna contro il Coelsanus Basket 7 Laghi – valida per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B Interregionale (Conference Nord) – l’Esperia Cagliari, in collaborazione con il Comitato Regionale della FIP Sardegna, renderà omaggio alla figura di Tore Serra, presidente della FIP Sardegna recentemente scomparso.

Sarà un momento molto sentito per celebrare l’uomo e il protagonista della pallacanestro isolana in tutte le sue vesti: dal giocatore che ha indossato con orgoglio le maglie del Brill e della stessa Esperia, fino al percorso da allenatore e dirigente appassionato. Tore Serra lascia un vuoto profondo in tutto l'ambiente cestistico, dove era stimato e benvoluto da chiunque per la sua costante disponibilità e per l'amore incondizionato verso questo sport.

Per l'occasione, la società granata ha voluto estendere l'invito a tutte le società isolane e in particolare al Su Planu Basket, il club fondato proprio da Tore Serra nel 1988. Prima del match saranno tutti sul parterre sia i bambini del minibasket sia tutte le squadre giovanili della società di Selargius, accompagnate dai rispettivi tecnici e dirigenti. Al termine della cerimonia, poi le tribune del PalaPirastu si coloreranno così non solo del consueto granata dell'Esperia, ma anche del bianco e del blu del Su Planu – e dei colori di tutto il movimento sardo – in un ideale abbraccio collettivo nel segno del ricordo.

Alla cerimonia commemorativa prenderanno parte anche i familiari del presidente Serra: saranno infatti presenti al palazzetto i fratelli Rino e Ugo, per ricevere l'affetto di tutto il pubblico e della grande famiglia del basket sardo.