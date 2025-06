Un disegno di legge per introdurre un’indennità di insularità è stato presentato in Senato dai senatori Marco Meloni e Antonio Nicita, unici rappresentanti del Partito Democratico rispettivamente in Sardegna e Sicilia. Lo rende noto un comunicato ufficiale.

“La proposta, mutuata da altre esperienze internazionali – spiega il comunicato –, nasce con l'obiettivo di compensare i maggiori costi e le difficoltà strutturali legate alla condizione insulare, garantendo a chi vive e lavora nelle isole un riconoscimento economico proporzionato agli svantaggi oggettivi che affronta quotidianamente”.

Il ddl prevede, per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, un’indennità pari ad almeno il 10% della retribuzione mensile in Sardegna e Sicilia, e almeno il 20% per il personale nelle isole minori. L’importo sarà aggiornato ogni due anni in base ai dati ISTAT su costo della vita e accesso ai servizi essenziali. Per i lavoratori dipendenti e autonomi, l’agevolazione sarà riconosciuta sotto forma di credito d’imposta.

“Chi vive e lavora nelle isole affronta ogni giorno maggiori costi, un accesso più complicato ai servizi e profonde penalizzazioni logistiche”, ha dichiarato Meloni. “Questa proposta è una risposta a un principio costituzionale che attende da troppo tempo di essere tradotto in atti concreti”.

Il provvedimento dà attuazione anche alle raccomandazioni contenute nella Relazione della Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, approvata nell’aprile 2025.