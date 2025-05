“Nel tentativo di rimediare all’ennesima gaffe relativa alle cure oncologiche per gli ultra 80enni, in alcune interviste apparse oggi sugli organi di stampa, l’Assessore Bartolazzi ci fa sapere due cose importanti per il futuro della sanità sarda”. A parlare è Paolo Truzzu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che torna a criticare la gestione della sanità da parte dell’attuale giunta regionale.

“La prima è che i sardi possono stare tranquilli, perché l’Assessore e questa giunta saranno sempre al fianco dei cittadini. Ohibò! Sarebbe curioso sapere quale sia l’Assessore o la Giunta che dichiarino di lavorare contro i cittadini”, osserva Truzzu.

“La seconda è che nel 2019 andò a Ginevra a parlare a tutti i ministri della Salute del mondo per evidenziare il rischio dell’insostenibilità dei prezzi dei farmaci oncologici. Poiché a distanza di 6 anni non è stata proposta alcuna soluzione – aggiunge – credo che tutti i sardi oggi sarebbero felici se l’Assessore potesse dedicarsi a tempo pieno a questa attività di rappresentanza internazionale, decisamente più in linea con le sue caratteristiche e con la sua naturale propensione a parlare a ruota libera”.

Infine, l’affondo alla presidente della Regione: “Se contemporaneamente la Presidente Todde si degnasse di proporre ai sardi un nuovo Assessore, capace di parlare di meno, di risolvere qualche problema in più”.