Durante un controllo di routine in Piazza del Carmine, la Polizia Locale di Cagliari ha sequestrato 170 compresse di Lyrica, farmaco contenente pregabalin, sostanza sempre più diffusa come “droga da strada”. A finire nei guai è stato un cittadino tunisino 38enne, fermato mentre si trovava a bordo di un monopattino. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Addosso all’uomo sono stati trovati 13 blister del farmaco, per un totale di 170 compresse, oltre a carte di pagamento e tessere sanitarie intestate ad altre persone. Non avendo con sé il permesso di soggiorno né una spiegazione plausibile sul possesso dei farmaci e dei documenti, è stato condotto presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per l’identificazione.

Il pregabalin, usato legalmente per trattare epilessia, dolore neuropatico e disturbi d’ansia, è oggetto di crescente allarme per il suo uso improprio, segnalato anche dall’AIFA per i rischi di abuso e dipendenza. “Il farmaco può essere ottenuto attraverso furti, ricette false, ricettari rubati o il dark web”.

L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Proseguono le indagini per risalire alla provenienza del medicinale.