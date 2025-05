Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza il cardinale Angelo Becciu, ex sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato ed ex prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. Si tratta del primo incontro formale tra il cardinale e il nuovo Pontefice dopo il Conclave, a cui Becciu ha rinunciato a partecipare, "adeguandosi alla volontà del precedente Pontefice, Francesco".

Nel settembre del 2020, infatti, Papa Francesco aveva privato Becciu non solo dell’incarico in Curia ma anche dei diritti connessi al cardinalato, una misura che aveva segnato una delle pagine più delicate del pontificato precedente. L’udienza odierna rappresenta quindi un momento di rilievo nel percorso personale ed ecclesiale del cardinale Becciu.

L'incontro è andato “molto bene”, ha riferito il cardinale Angelo Becciu. Sui contenuti del colloquio, tuttavia, il porporato ha mantenuto il massimo riserbo: “Non posso dire niente altro”, ha chiosato. Si è trattato del primo incontro con il nuovo Pontefice dopo l’elezione, a cui Becciu aveva scelto di non partecipare, pur prendendo parte alle Congregazioni generali.