Momenti di paura nel pomeriggio davanti alla spiaggia di Porto Pollo, nel territorio di Palau, dove un catamarano è stato completamente distrutto da un incendio scoppiato mentre l’imbarcazione si trovava ancorata in rada.

L’allarme è scattato intorno alle 14:30. A bordo si trovava una sola persona, un uomo di 49 anni in possesso di documenti italiani, che è riuscito a mettersi in salvo autonomamente. Dopo aver abbandonato il catamarano, ha raggiunto la spiaggia a nuoto.

Una volta a terra, il 49enne è stato soccorso dal personale del 118. In evidente stato di choc, è stato trasportato all’ospedale di Olbia per gli accertamenti e per verificare le sue condizioni di salute.

Sul luogo dell’incendio sono intervenute due unità della Capitaneria di porto di La Maddalena, coordinate dal comandante Vittorio Vanacore. Presenti anche i vigili del fuoco, con il supporto dei sommozzatori provenienti da Porto Torres, e un elicottero impiegato nelle operazioni.

Per motivi di sicurezza l’area interessata è stata delimitata dalle motovedette della Guardia costiera. Della situazione è stato inoltre informato il Ministero dell’Ambiente, che seguirà gli eventuali aspetti legati a possibili conseguenze sul fronte dell’inquinamento marino.