A pochissimi giorni dall’inizio degli esami di Stato, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto rivolgere un augurio e un consiglio accorato a tutti i ragazzi e le ragazze che si apprestano ad affrontare le prove consigliando di "valorizzare i propri talenti" perché ognuno di loro ne ha di "bellissimi". Lo ha detto a margine del convegno "Dipendenze e prevenzione: il ruolo della comunicazione" organizzato dall'associazione Giornaliste italiane a Palazzo Giustiniani, a Roma.

"Questa è la grande occasione per dimostrare quanto voi valete - sottolinea rivolgendosi proprio agli studenti e alle studentesse - e per dimostrare anche quanto quello che avete appreso a scuola vi è servito proprio per far crescere le vostre abilità e i vostri talenti".

"C'è una forte coerenza fra l'aver ridato all'esame di Stato il nome di esame di maturità e l'aver sottolineato che uno degli obiettivi della nuova maturità è di valutare quel grado di autonomia e di responsabilità raggiunto dal giovane. Perché - aggiunge - autonomia e responsabilità vogliono dire libertà da ogni dipendenza, e quindi che non basta aver acquisito conoscenze o competenze, ma bisogna anche aver tratto dalla scuola quell'insegnamento che ci aiuta a crescere, a diventare cittadini maturi, adulti e quindi a realizzare quel grado di autonomia e di responsabilità che è tipico della maturità".