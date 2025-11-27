Il fabbisogno di posti letto nelle RSA del Medio Campidano è "sotto costante monitoraggio, e già sono previste azioni concrete per rafforzare l’offerta di cure".

A rassicurarlo è l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi: "Condividiamo pienamente l’auspicio che, in ogni scelta, il cittadino che ha bisogno di cure venga sempre messo al centro, senza perdere di vista anche l’importanza della vicinanza dei familiari, che è parte integrante del percorso di assistenza e di umanità delle cure".

"Detto questo, voglio rassicurare sul fatto che sulla base di quanto riferito dalla Direzione generale della Sanità, il sistema delle RSA nel Medio Campidano è già oggi sotto costante monitoraggio - prosegue l'assessore - e, soprattutto, è destinato a essere rafforzato nel breve periodo. È infatti prevista l’apertura della nuova RSA di Villacidro, già inserita nella programmazione regionale, che contribuirà in modo significativo ad aumentare l’offerta di posti letto".

"Durante il 2025 gli inserimenti nelle RSA sono avvenuti senza particolari criticità, con tempi medi contenuti e, allo stato attuale, senza liste d’attesa nel territorio della ASL del Medio Campidano", dice ancora Bartolazzi.

"Comprendiamo le preoccupazioni espresse - conclude l'assessore alla Sanità - ma possiamo anche dire con chiarezza che il sistema si sta muovendo nella direzione giusta, con interventi concreti già programmati per rafforzare l’offerta di cura e garantire risposte sempre più vicine ai cittadini e alle loro famiglie".