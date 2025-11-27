Ieri, mercoledì 26 novembre, ad Alghero (SS), la Polizia di Stato ha tenuto una sessione informativa con gli studenti dell'Università della Terza Età per sensibilizzarli sul problema sempre più diffuso delle truffe nella zona.



Alla riunione erano presenti la Dott.ssa Marisa Castellini, Presidente dell'Università della Terza Età di Alghero, e il Dott. Angelo Fois, Dirigente del Commissariato P.S. di Alghero, insieme ai Responsabili dell'Ufficio Denunce e della Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S.



La partecipazione è stata significativa, con studenti e cittadini dimostratisi molto attenti e interessati alla problematica in crescita. Gli agenti della Polizia di Stato hanno spiegato in modo dettagliato le tattiche principali utilizzate dai truffatori per ingannare le vittime, con particolare attenzione agli anziani e alle persone vulnerabili.



Durante l'incontro sono stati offerti consigli pratici su come individuare i tentativi di truffa, evitarli e segnalare prontamente situazioni sospette. Sono state anche illustrate alcune procedure investigative condotte dal Commissariato, tramite la descrizione di casi reali di truffe accadute di recente ad Alghero, utili per comprendere i comportamenti tipici dei truffatori.



La Polizia di Stato conferma il suo impegno nella prevenzione di questo fenomeno, incoraggiando la popolazione a rimanere vigile e a contattare le Forze dell'Ordine in caso di dubbi o necessità.