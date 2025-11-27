I carabinieri del Ris di Cagliari, insieme ai militari del reparto territoriale di Olbia, sono ritornati a condurre ulteriori accertamenti presso l'abitazione di via Pietro Aretino, dove Maria Giovanna Meloni, 45 anni, e il suo compagno Giorgio Beccu, 52 anni, risiedono.

I due sono attualmente sotto indagine per la scomparsa di Rosa Bechere, una pensionata disabile di 62 anni di cui non si hanno notizie dal 25 novembre 2022. Gli esperti dell'Arma stanno cercando eventuali oggetti e tracce biologiche che possano aiutare a comprendere cosa sia successo alla donna, che era compagna di Davide Iannelli, attualmente detenuto a Sassari per l'omicidio di Tony Cozzolino.

L'inchiesta è stata riaperta dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Sassari, che ha preso in mano le redini dell'indagine avviata inizialmente dalla procura di Tempio Pausania. Si ipotizza che Rosa Bechere sia stata vittima di omicidio e che il suo corpo sia stato occultato dopo essere stata derubata. La coppia indagata, amica della scomparsa e del suo compagno, e difesa dagli avvocati Angelo Merlini e Giampaolo Murrighile, ha costantemente dichiarato la propria innocenza.