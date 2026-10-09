Momenti di paura nel tardo pomeriggio lungo la Statale 131 "Carlo Felice". Intorno alle 19, i Vigili del Fuoco di Macomer sono intervenuti al chilometro 158 per un incidente autonomo: un'auto ha sbandato, finendo ribaltata a bordo strada per cause ancora da chiarire.

I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e soccorso la conducente, unica persona a bordo, poi affidata al personale del 118 per il trasporto in ospedale. Sul posto anche la Polizia Stradale di Macomer per i rilievi di rito e la gestione del traffico, rallentato durante le operazioni.