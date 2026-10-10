Attenzione alta sulla tutela del territorio e sul corretto smaltimento dei materiali inquinanti nel Medio Campidano. Nell'ambito delle costanti attività preventive a salvaguardia dell'ambiente, i Carabinieri della Compagnia di Villacidro, affiancati dagli specialisti del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Cagliari, hanno portato a termine un mirato servizio straordinario di controllo concentrato sulle filiere industriali e artigianali a maggior potenziale impatto ecologico.

L'operazione ha posto sotto la lente d'ingrandimento le attività di rivendita e riparazione di pneumatici, con l'obiettivo prioritario di monitorare la tracciabilità delle sostanze di scarto, verificare la scrupolosa aderenza alle normative di settore ed eliminare il rischio di sversamenti abusivi o stoccaggi incontrollati di carcasse e derivati della gomma. Durante le verifiche condotte all'interno di una delle aziende ispezionate, i militari hanno rilevato evidenti e gravi inadempienze nelle procedure di gestione e conservazione delle componenti giunte a fine vita.

Al termine dei rilievi tecnici e documentali, i Carabinieri hanno formalizzato specifiche contestazioni per violazioni alla normativa ambientale a carico dei responsabili dell'attività: all'interno degli spazi aziendali sono stati infatti accertati ingenti cumuli di rifiuti speciali, sia di natura pericolosa che non pericolosa, ammassati in palese contrasto con i limiti e le prescrizioni imposti dalle vigenti autorizzazioni di legge.