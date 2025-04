Un incidente avvenuto questo pomeriggio sulla 131 in direzione Cagliari, all'altezza del chilometro 67.500 nei pressi di Uras, ha provocato lunghe code e disagi alla circolazione.

L'incidente, avvenuto intorno alle 15, ha visto coinvolti un furgone commerciale e un'autocisterna che trasportava gpl. Per cause ancora da stabilire, il furgone ha urtato il mezzo pesante.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto dalla centrale di Oristano con due squadre di cui una NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) hanno immediatamente chiuso in via precauzionale il tratto stradale interessato dal sinistro e messo in sicurezza entrambi i veicoli. Dopo aver intercettato una leggera perdita di GPL residuo, i Vigili del Fuoco hanno presidiato l'area fino all'arrivo del mezzo speciale che ha permesso di trasportare la gasiera in sicurezza. Il conducente del furgone, ferito lievemente, è stato trasportato in ospedale dal 118 in codice giallo.

Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.