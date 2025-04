Il Cagliari dovrà fare a meno di Mina per almeno due-tre settimane. Questo il verdetto dei medici: la squadra di Davide Nicola perde il suo leader difensivo (e non solo) nel momento più difficile del campionato con i rossoblù reduci da due sconfitte di fila a caccia degli ultimi punti salvezza.

Al difensore colombiano, dopo l'infortunio di ieri prima dell'intervallo della gara con la Fiorentina, è stata riscontrata una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. Inizierà subito l'iter terapeutico, le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club.

Difensore a riposo nel giorno della ripresa degli allenamenti in vista della gara di Verona. Nicola per la partita di lunedì al Bentegodi dovrà rinunciare anche allo squalificato Piccoli. Unica consolazione, il ritorno di Deiola: il centrocampista ha saltato la gara con la Fiorentina per decisione del giudice sportivo ed è pronto a dare una mano per l'ennesima partita decisiva di questa stagione. In gruppo anche Jankto.