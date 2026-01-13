“Grazie all’azione della Lega, le forze di Polizia potranno contare su 85 nuove risorse per rafforzare la sicurezza in ogni angolo della Sardegna”. Lo annuncia il deputato sardo della Lega Dario Giagoni, in una nota.

Secondo quanto spiegato, ogni provincia riceverà un contributo specifico: Provincia di Nuoro: 13 nuove unità, di cui 7 ispettori in Questura, 4 ispettori a Gavoi, 1 agente della Polizia Stradale e 1 agente della Polizia Postale; Provincia di Oristano: 10 nuove unità, con 2 ispettori in Questura, 3 agenti della Polizia Stradale, 1 agente del Reparto Volo, 2 ispettori e 2 agenti destinati all’Istituto di Istruzione; Provincia di Sassari: 22 nuovi agenti, inclusi 8 ispettori alla Questura, 4 agenti ad Alghero, 2 ispettori a Porto Cervo, 2 agenti della Polizia Stradale ad Alghero, e 2 ispettori e 4 agenti alla Polizia di Frontiera; Provincia di Cagliari: 40 nuove unità, che comprendono 9 ispettori e 11 agenti alla Questura, 2 ispettori a Iglesias, 4 agenti a Carbonia, 1 ispettore al Sisco, 2 ispettori e 4 agenti della Polizia Stradale, 1 ispettore alla Polizia Ferroviaria, 1 ispettore alla Polizia Postale, 1 ispettore alla Polizia di Frontiera, 2 agenti alla Polizia di Frontiera e 1 ispettore con 2 agenti agli uffici tecnici di supporto.

“Questo è un passo molto importante - sostiene Giagoni - il rafforzamento della sicurezza è e resta una priorità della Lega. Abbiamo ben presente quali sono le criticità dei nostri territori, e spesso me ne sono fatto portavoce, così come abbiamo sempre messo la tutela della legalità al primo posto della nostra azione di governo”.

Le nuove assegnazioni rientrano in un più ampio piano nazionale volto a potenziare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza urbana e la gestione delle emergenze in tutte le province dell’Isola.