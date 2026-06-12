“Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana”. Così la premier Giorgia Meloni in un post pubblicato sui social.

“Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di Governo, fondato su battaglie comuni, su una visione dell’Italia e sull’idea che l’amore per la libertà, il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose. Quel percorso non si è interrotto e continua ancora oggi, con la stessa determinazione, al servizio di un’Italia forte, autorevole e orgogliosa. Anche nel suo ricordo” ha aggiunto la presidente del Consiglio.

“Un amico fraterno, un grande leader, un maestro, un campione in tutto. C'è stato tanto da imparare da lui”, ha detto, invece, il vicepremier Antonio Tajani in un video postato su X.

“Questo era Berlusconi. Una persona per bene, sempre pronto con grande sensibilità ad aiutarti quando avevi anche momenti difficili, anche dal punto di vista personale” ha aggiunto il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia. “Le tue idee e i tuoi valori continueranno sempre a camminare sulle nostre gambe. Silvio, Presidente, ci manchi!”.