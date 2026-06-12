Un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita a seguito di un violento scontro tra un’auto e un monopattino elettrico sul quale viaggiava come passeggero in via dell'Innovazione, nella periferia di Milano.

Il giovane, apparso subito in condizioni disperate, è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove però i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ferite lievi, invece, per il conducente del monopattino e per la ragazza che era alla guida della vettura che ha 21 anni.

Secondo i primi rilievi effettuati dagli investigatori, alla base della tragedia ci sarebbe una mancata precedenza da parte del mezzo a due ruote. Sul posto non sarebbero stati trovati caschi indossati dai due occupanti.