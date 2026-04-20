"Con questo intervento la Regione Sardegna mette al centro il lavoro, la dignità delle persone e la lotta alla disoccupazione, rafforzando uno strumento che negli anni ha dimostrato di essere fondamentale per i territori e per le comunità locali". Lo dichiara l'assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, in merito al nuovo avviso pubblico nell'ambito del Programma Integrato Plurifondo LavoRAS, finalizzato all'attuazione della misura "Cantieri di Nuova Attivazione - Annualità 2026".

Il programma trova nuova attuazione grazie alle risorse previste dalla Legge di Bilancio: per il 2026 sono stati stanziati 39 milioni di euro, ripartiti tra 327 comuni della Sardegna, secondo criteri definiti dalla stessa Giunta regionale.

"Parliamo di un intervento concreto - prosegue l'esponente della Giunta - che ha un duplice obiettivo: da un lato offrire opportunità occupazionali a chi si trova in condizioni di maggiore fragilità lavorativa, dall'altro sostenere i territori nella cura e valorizzazione dei beni comuni. I cantieri occupazionali rappresentano infatti uno strumento essenziale per favorire l'inserimento lavorativo e contrastare l'esclusione sociale".

L'avviso disciplina l'erogazione di contributi ai Comuni per la realizzazione di cantieri finalizzati all'incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con particolare attenzione alle persone con basso livello di occupabilità, contribuendo al rafforzamento dei processi di sviluppo locale e coesione territoriale.

"Questa misura rappresenta una scelta chiara di campo: investire sulle persone, sul lavoro e sulla coesione sociale. Continueremo a rafforzare strumenti come LavoRAS perché nessuno venga lasciato indietro e perché ogni territorio – conclude l’assessora - possa avere le risorse per generare opportunità di occupazione".