In relazione ai due focolai accertati di Dermatite nodulare contagiosa (LSD) nei comuni di Muravera e Villaputzu, la ASL di Cagliari comunica che, tramite il Servizio Veterinario, ha attivato già dalla scorsa settimana attività di sorveglianza sanitaria e controlli clinici sistematici negli allevamenti bovini ricadenti nelle aree limitrofe e, più in generale, all’interno della zona soggetta a restrizione.

Secondo quanto reso noto dalla stessa Asl, le ispezioni finora eseguite non hanno evidenziato la presenza di segni clinici compatibili con la patologia negli allevamenti sottoposti a verifica.

“Il Servizio Veterinario della ASL di Cagliari segue con particolare attenzione l’evoluzione del quadro epidemiologico e assicura un monitoraggio costante della situazione, riservandosi di fornire tempestivi aggiornamenti in relazione all’andamento dei dati epidemiologici” si legge nella nota.