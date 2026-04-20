Un giovane operaio di 20 anni è precipitato dal tetto di una struttura ricettiva in viale Regina Margherita, a Cagliari, mentre era impegnato in alcuni interventi di manutenzione.

Il giovane, dipendente di una ditta specializzata, si trovava sulla sommità dell'edificio per svolgere dei controlli tecnici. Per cause che restano ancora da chiarire, l'operaio avrebbe perso l'equilibrio, finendo per cadere nel vuoto. Un volo improvviso che ha fatto scattare immediatamente i soccorsi tra lo spavento dei presenti.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118. È stato disposto il trasferimento d'urgenza in codice rosso al Brotzu di Cagliari. Nonostante il grande timore iniziale e i necessari accertamenti clinici in corso, le notizie che arrivano dall’ospedale sono fortunatamente rassicuranti: il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre ai Carabinieri della Stazione di Cagliari Stampace, che si sono occupati dei primi rilievi, sul posto sono arrivati gli ispettori dello SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) dell’ASL di Cagliari. Spetterà a loro il compito di ricostruire l'esatta dinamica e verificare il puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, riferendo gli esiti alla competente Autorità Giudiziaria.