Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, nel primo pomeriggio all’isola di Caprera. Intorno alle 13.30 di oggi, i Vigili del Fuoco di La Maddalena sono intervenuti nei pressi del bivio che conduce al Borgo di Stagnali.

Per cause che sono ancora in fase di accertamento, un’auto è uscita di strada arrestandosi, dopo alcune decine di metri, in un'area caratterizzata da vegetazione spontanea.

A bordo si trovavano due adulti e due ragazzi, che sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo e sono risultati illesi, riportando soltanto un forte spavento e senza necessità di trasporto in ospedale.

Sul posto anche il personale sanitario del 118 e la Polizia Locale per i rilievi del caso.