“Essere qui a Bruxelles, nel cuore dell’Europa, significa dare voce alla Sardegna e costruire legami che contano per il futuro della nostra isola”. Sono le parole, colme di entusiasmo, dell’assessore regionale della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Meloni, il quale ha sintetizzato il senso della sua partecipazione alla Settimana europea delle Regioni e delle Città, che quest’anno porta il titolo “Shaping Tomorrow, Together – Plasmare il domani, insieme”.

L'assessore ha partecipato al dibattito politico intitolato "The Future of Programming through the Eyes of Strategic Projects – Il futuro della programmazione attraverso gli occhi dei progetti strategici", evento organizzato dal Comitato europeo delle Regioni e dalla Commissione europea, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici provenienti da diverse Regioni europee. Durante il confronto, è emerso un argomento fondamentale per il futuro delle politiche comunitarie: la definizione della nuova programmazione europea post-2027, tenendo conto delle esperienze acquisite con i grandi progetti strategici che coinvolgono più territori. In questo contesto, l'assessore Meloni ha sottolineato il "ruolo attivo della Sardegna nel contribuire alla creazione di politiche di coesione efficaci e territorialmente integrate".

“La Sardegna – ha dichiarato – è parte attiva del percorso europeo: non solo utilizza le risorse, ma contribuisce a definire strategie e progetti che rafforzano la coesione e l’innovazione nei territori. ‘Plasmare il domani insieme’ significa investire sull’intelligenza dei territori, sulle competenze e sulle persone, promuovendo un nuovo equilibrio tra innovazione tecnologica, coesione sociale e sostenibilità ambientale. Il futuro della programmazione europea si costruisce proprio su questi pilastri: collaborazione tra Regioni, partecipazione delle comunità locali e capacità di trasformare i progetti in risultati tangibili per i cittadini. Un esempio concreto è il progetto MED-Star, che vede la Sardegna insieme a Corsica, Toscana, Liguria e Provenza-Alpi-Costa Azzurra impegnata nella prevenzione e gestione condivisa del rischio incendi boschivi nel Mediterraneo. È una dimostrazione di come l’azione europea possa tradursi in soluzioni operative, innovazione tecnologica e nuove opportunità per le nostre comunità.”

Il programma MED-Star 1 e 2, finanziato dai fondi Interreg Italia–Francia Marittimo 2014-2020 e 2021–2027, ha una durata di tre anni e mezzo e un budget totale di oltre 6,7 milioni di euro. Nella Sardegna, più di 700 mila euro sono destinati a sostenere le attività della Protezione Civile, Assessorato dell’Agricoltura, Corpo Forestale, FoReSTAS, ARPAS, sotto la supervisione del CNR di Sassari. L'assessore Meloni partecipa attivamente alla Settimana europea delle Regioni e delle Città come "parte degli sforzi della Regione Sardegna per consolidare la sua presenza nelle istituzioni europee e migliorare il dialogo con le istituzioni comunitarie al fine di allineare la pianificazione europea alle esigenze reali dei territori".

“Occorre però proseguire con decisione - ha concluso l’assessore - nel percorso di rafforzamento del riconoscimento della condizione insulare da parte delle istituzioni europee, affinché questo principio trovi attuazione concreta in programmi e normative dedicate, capaci di garantire tutela, pari opportunità e sviluppo ai territori e alle comunità che vivono nelle isole.”