Nella giornata in cui si commemora il primo anniversario della scomparsa di Gigi Riva, l'idea di istituire una giornata speciale nelle scuole di Cagliari per onorare il Grande Campione è stata proposta da Ferdinando Secchi, consigliere comunale della Lega.

L'intento di questa proposta è quello di celebrare la memoria di Gigi Riva, coinvolgendo le autorità competenti nell'istituzione di una giornata dedicata a questo illustre personaggio presso le scuole elementari e medie della città. Secchi ha evidenziato l'importanza di tramandare le gesta sportive e le virtù di questo campione per mantenere vivo il ricordo, soprattutto per le generazioni future. La mozione presentata da Secchi, che sarà discussa e votata dal Consiglio Comunale di Cagliari, conta anche su Alessandra Zedda come secondo firmatario ed è aperta alla firma di tutti i consiglieri comunali.

Nella mozione si suggerisce di istituire la giornata dedicata a Riva o il 7 novembre (data nascita) o il 12 aprile (data conquista dello scudetto) tenendo delle interlocuzioni specifiche nelle scuole cittadine, con la collaborazione della famiglia, del Cagliari calcio, di ex compagni di squadra, di persone di cultura, di dirigenti e allenatori della scuola calcio Gigi Riva e altri illustri personaggi, da individuare e invitare a essere parte attiva di questa iniziativa.

"Gigi Riva - si legge nella mozione - è stato un uomo straordinario, incredibile campione in campo e fuoriclasse di eccezionale carisma nella vita di tutti i giorni. È stato un esempio di classe e capacità che ha dato voce al senso di appartenenza per la sua città che lo adottò da ragazzo, per la Sardegna, ma più in generale per tutta l’Italia è stato il simbolo di e del Cagliari, di una Regione, della Nazionale e di tutto il calcio azzurro e mondiale".

"Bisogna partire da un concetto. Quello della virtù, qualità così rara e così preziosa. La virtù non suscita invidia, solo ammirazione. Gigi Riva è stato prima di ogni altra cosa un uomo di virtù e un fuoriclasse assoluto - si legge ancora -. È stato un uomo che senza volerlo è diventato modello, un esempio di etica e integrità lungo tutto il corso della sua carriera sportiva, che si è snodata lungo il decennio che dagli anni 60 arrivò a metà degli anni 70. È diventato il simbolo della Sardegna, creando un legame indissolubile con il suo popolo che l’ha amato di un amore unico e assoluto".

La proposta di istituire una giornata del ricordo di Gigi Riva nelle scuole è un modo per preservare la memoria di un uomo straordinario e trasformare il dolore della sua perdita in un gesto positivo. Raccontare la sua storia alle giovani generazioni è un atto di responsabilità e un omaggio alla sua eredità.