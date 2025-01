"Non cadete nella trappola di Mina: io avevo avvertito la squadra". Così l'allenatore Marco Giampaolo nel post partita di Cagliari-Lecce. Il riferimento è ad uno degli episodi che hanno deciso la sfida: Rebic coi tacchetti calpesta Mina e rimedia il cartellino rosso, lasciando i suoi in 10 e spianando la strada al Cagliari, che già in vantaggio per 2-1 troverà anche il terzo e quarto gol. "Era già successo con il Monza. E invece ecco che cosa è accaduto", ha aggiunto.

"Buona partita sino al gol, non siamo ripartiti male: solo che dobbiamo gestire meglio. Quando ti fai condizionare dagli eventi emozionali della gara ci devi saper stare", ha detto a proposito della gara.

I salentini saranno fino all'ultimo in lotta per contendere la salvezza alle rivali, compreso il Cagliari: "Dobbiamo crescere in personalità e autostima. Il Lecce lotterà per il suo obiettivo, ma su questo punto dobbiamo lavorare".