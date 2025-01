Il Cagliari ribalta il Lecce e vince un altro scontro diretto importantissimo dopo quello col Monza di due giornate fa. La partita non si era messa bene per i rossoblù che hanno chiuso il primo tempo sotto di un gol, quello di Pierotti allo scadere.

Nella ripresa invece, tutt'altro Cagliari, con i cambi di Nicola decisivi per la svolta. Prima Gaetano, che aveva sostituito Viola qualche minuto prima, al 60', poi Luperto cinque minuti dopo, e la rimonta è completa. Rimonta poi arricchita dai gol di Zortea e Obert, con in mezzo l'espulsione di Rebic per fallo su Mina.

Vittoria che porta il Cagliari finalmente fuori dalle ultime tre posizioni, a quota 21 punti, momentaneamente al 13esimo posto della classifica. Appuntamento venerdì sera per l'anticipo contro il Torino.

Le formazioni

Cagliari (4-2-3-1): Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo (9' st Deiola), Makoumbou (9' st Marin), Zortea (41' st Pavoletti), Viola (9' st Gaetano), Felici (29' st Augello); Piccoli. (1 Ciocci, 71 Sherri, 23 Wieteska, 24 Palomino, 16 Prati, 37 Azzi, 21 Jankto, 9 Lapadula, 80 Kingstone). All.: Nicola.

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly (32' st Karlsson), Pierret, Helgason (18' st Ramadani), Pierotti (12' st Bonifazi) Krstovic (18' st Rebic) Tete Morente (32' st Burnete). (1 Fruchti, 32 Samogia, 98 Borbei, 27 McJannet, 77 Kaba). All.: Giampaolo

Arbitro: Sacchi di Macerata Reti: nel pt, 43' pt Pierotti; nel st, 15' Gaetano, 20' Luperto, 35' Zortea, 39' Obert. Angoli: 6-1 per il Cagliari.

Espulso: al 28' st Rebic. Ammoniti: Pierotti, Adopo per scorrettezze, Zortea per comportamento non regolamentare. Spettatori 16.306.