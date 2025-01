Un'esilarante trovata del Cagliari Calcio per annunciare il rinnovo del difensore Gabriele Zappa fino al 2030. La notizia è stata comunicata ai tifosi con un video ironico pubblicato dal club rossoblù sui social.

"SEU DISEGNENDI UNA MARRA"

Protagonisti del reel lo stesso calciatore e il 15enne di Mandas Antonio Gessa, che alcuni anni fa divenne virale sul web dopo un'intervista rilasciata all'emittente Videolina, in occasione della quale, promuovendo una manifestazione gastronomica del suo paese, raccontò al giornalista: "Seu disegnendi una marra, unu marroni". "Marra", in lingua sarda, significa "zappa", un evidente gioco di parole che il Cagliari ha sfruttato per annunciare il rinnovo del calciatore brianzolo approdato alla corte di Giulini nel 2020.

Nel video di oggi, Antonio Gessa, ormai adolescente, è seduto negli spalti della Unipol Domus e in un'atmosfera quasi da sogno sente riecheggiare le sue stesse parole: "Seu disegnendi una marra". Improvvisamente compare Zappa al suo fianco: "Tindi scidasa? Eitta fiasta fadendi?" ("Ti svegli? Cosa stavi facendo?"). "Una marra", risponde il giovane di Mandas. "Ah, unu marroni", replica il difensore del Cagliari.

"ZAPPA, ESEMPIO DI DEDIZIONE"

Zappa sarà un giocatore del Cagliari fino al 30 giugno 2030. La società dichiara con una nota che “Zappa ha confermato la sua crescita, sempre in campo nelle 38 partite di campionato, è stato tra i calciatori che ha totalizzato più minuti. E' un autentico esempio di dedizione, perseveranza e voglia di migliorarsi sempre - Complimenti Gabri, avanti insieme!”.

ZAPPA: "CONTENTO DI CONTINUARE A VIVERE QUESTA STORIA"

Gabriele Zappa ha rilasciato parole di soddisfazione ai microfoni del club: “Sono anche un pochino emozionato perché è bello dopo 5 anni passati qua poter continuare a vivere questa storia. Sono davvero contento"

“Quando sono arrivato - ha spiegato il difensore classe '99 - non avevo troppe aspettative. Il calcio è rapido e veloce, in alcuni momenti sei più forte del mondo, in altri sono stato messo un po’ da parte. Ci sono stati momenti bui, ma poi sono riuscito a risollevarmi e ho vissuto grandi emozioni, come con la vittoria dei playoff”.

“Il mister è bravo a tenere solido il gruppo - conclude Gabriele Zappa -, ci sono anche elementi importanti che magari giocano un pochino meno ma fanno la differenza come Pavo o Lapa. Stiamo facendo un bel lavoro insieme e dobbiamo continuare così e non mollare”.