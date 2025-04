A distanza di oltre tre mesi dalla sua approvazione in Giunta, è cominciato oggi nell’Aula del Consiglio regionale il cammino della Manovra finanziaria regionale da circa 10 miliardi.

La tabella di marcia per i prossimi giorni di questa sessione di bilancio è stata decisa nella conferenza dei capigruppo presieduta dal presidente dell'Assemblea, Piero Comandini, e prevede che dopo le due relazioni di maggioranza e minoranza, questo pomeriggio, la seduta sarà aggiornata a domani per l'avvio della discussione generale che durerà tutta la giornata.

Poi giovedì 10 l'Assemblea si riunirà solo la sera e i lavori si fermeranno poi sino a lunedì prossimo, quando sarà convocata la commissione per gli emendamenti. Il ritorno in Aula per entrare nel vivo dell'esame degli articoli sarà martedì 15 aprile.

Prima della conferenza dei capigruppo si è svolto un incontro di maggioranza: "Alla vigilia dell'ingresso in aula della manovra abbiamo stabilito metodo, tempi e ovviamente adesso ci confrontiamo anche con la minoranza per fare in modo che si possa arrivare il prima possibile all'approvazione della manovra definitiva in Consiglio", ha spiegato al termine l'assessore del Bilancio Giuseppe Meloni.

"C'è una massa manovrabile davvero limitata - ha aggiunto - si sta cercando di recuperare un po' di risorse che pensavamo di prevedere in fase di assestamento, mentre potrebbe essere più utile, invece, stabilirle per altri stanziamenti già da subito in manovra e terremo conto anche di quello che ci è stato suggerito in queste settimane da tutti i portatori di interesse e dalla minoranza".