La notte dello scorso 5 aprile, a Sassari, un uomo è stato arrestato dagli agenti di polizia con l'accusa di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Nello specifico, intorno alle 00:30, presso la Sala Operativa della Questura è arrivata la chiamata di una donna che riferiva di trovarsi nella zona industriale di Sassari insieme a un suo amico, mentre si dirigeva verso la sua auto lì parcheggiata.

Pochi secondi prima avrebbe notato la presenza del suo ex che da tempo aveva assunto atteggiamenti vessatori nei suoi confronti. Durante la chiamata la donna ha iniziato a urlare e a chiedere aiuto, riferendo che l'uomo alla guida di un'auto era andato ad urtare contro la sua.

L’operatore di Sala Operativa calmato la donna tenendola in linea e invitandola ad allontanarsi in direzione centro città dove, immediatamente dopo, la denunciante e l'inseguitore sono stati intercettati dalla Volante che nel frattempo era stata allertata e indirizzata in quella zona.

A seguito dell’identificazione, gli agenti hanno accompagnato l’uomo presso gli uffici della Questura per gli adempimenti di rito. Anche in considerazione dell’ammonimento del questore che gravava nei suoi confronti, è stato quindi tratto in arresto per il reato di atti persecutori.

Successivamente, il Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto e sottoposto il reo alla misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa e al braccialetto elettronico.