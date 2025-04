Arriva il rinnovo al 30 giugno 2029 per il centrocampista del Cagliari Alessandro Deiola. Lo ha annunciato il club rossoblù sul proprio sito ufficiale.

Nato a San Gavino - paese a una cinquantina di chilometri dal capoluogo sardo - e cresciuto con la maglia del Cagliari, Deiola ha girato mezza Italia: dalla prima esperienza fuori casa in Toscana con il Tuttocuoio sino allo Spezia, passando anche per Parma e Lecce.

Dal 2021 è tornato in pianta stabile nel club del suo cuore: ora è anche vice capitano. "Questo rinnovo mi riempie di orgoglio - afferma Deiola - mi rende felice per tutto ciò che rappresenta questa maglia, per il sogno che inseguivo da bambino. Giocare per questi colori è un onore e una grande responsabilità: darò sempre tutto me stesso per il Cagliari e per portarlo il più in alto possibile. Ho inseguito il sogno, anche oggi continuo a lavorare cercando di mettermi sempre a disposizione, di fare il meglio che posso".

Molti momenti da ricordare: "Soprattutto il primo gol in rossoblù segnato sotto la Nord, al mio esordio in campionato: ancora oggi se ci penso mi vengono i brividi. Tra quelli più difficili la delusione a Venezia. Però ci siamo subito riscattati, riportando il sorriso tra la nostra gente, era il nostro compito. In generale, in questi anni, sono stati più i momenti felici, tante volte siamo usciti dalle difficoltà tutti insieme. Penso anche alla bellissima salvezza dello scorso campionato. L'auspicio per il futuro è quello di continuare a regalare delle gioie a noi e alla nostra gente, se lo merita".