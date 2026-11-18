"Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato quindici leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 22 del 21/09/2026, recante "Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 3, primo e secondo periodo, della legge regionale n. 5 del 2017" - sul divieto di cumulo dei compensi, ndr - in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano l'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché i principi di uguaglianza e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione". È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.

"Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Sardegna n. 21 del 21/09/2026, recante "Disposizioni in materia di inclusione scolastica e sportiva a favore di minori con diabete di tipo 1 (DT1)".